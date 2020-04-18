القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن برشلونة الإسباني حسم موقفه من إمكانية التعاقد مع مدافع لاتسيو الإيطالي، لويز فيليبي، في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
وبحسب ما نقلته صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن برشلونة كان يتابع لويز فيليبي بالفعل، لتحليل مستواه خلال الفترة الماضية.
وأشارت إلى أن مدافع لاتسيو حصل على تقييم جيد، لكن جودته داخل المستطيل الأخضر غير كافية لمستوى اللاعب الذي يبحث عنه برشلونة لترميم الدفاع.
وكانت تقارير سابقة قد زعمت أن لاتسيو يقدر قيمة لويز فيليبي بـ40 مليون يورو، رغم انضمام المدافع للنسور قبل 3 سنوات مقابل مليون يورو فقط.
ويسعى برشلونة لضم مدافع جديد في ظل تقدم عمر جيرارد بيكيه (33 عامًا)، بالإضافة إلى الإصابات المتكررة التي تلاحق الفرنسي صامويل أومتيتي.
كانت هذه تفاصيل خبر برشلونة يحسم موقفه من التعاقد مع مدافع لاتسيو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.