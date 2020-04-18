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اليمن.. تعرف على أسعار بيع وشراء العملات في المكلا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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السبت 18 أبريل 2020

ننشر آخر تحديث لأسعار بيع وشراء العملات في مدينة المكلا عاصمة حضرموت، لمساء اليوم السبت وجاءت كالتالي:

 

اسعار الشراء

 

السعودي: 176.5

 

الدولار :   671

 

الدرهم :   180

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اسعار البيع

 

السعودي:   177

 

الدولار :   673.5

 

الدرهم :   181

 

وللعلم أن الأسعار غير ثابتة وقابلة للتغيير في أي لحظة، وتختلف من شركة لأخرى.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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