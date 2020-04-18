شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. تعرف على أسعار بيع وشراء العملات في المكلا والان مع التفاصيل

السبت 18 أبريل 2020 ننشر آخر تحديث لأسعار بيع وشراء العملات في مدينة المكلا عاصمة حضرموت، لمساء اليوم السبت وجاءت كالتالي:

اسعار الشراء السعودي: 176.5 الدولار : 671 الدرهم : 180 Advertisements اسعار البيع السعودي: 177 الدولار : 673.5 الدرهم : 181 * وللعلم أن الأسعار غير ثابتة وقابلة للتغيير في أي لحظة، وتختلف من شركة لأخرى.

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