اليمن.. مركز الملك سلمان يوزع مساعدات اغاثية في مارب والمهرة وصعدة

السبت 18 أبريل 2020

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، 320 سلة غذائية، للنازحين من عمران إلى مخيم السويداء بمحافظة مأرب، استفاد منها 320 أسرة، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.



كما وزع المركز 217 حقيبة ايوائية في مخيم الميل في محافظة مأرب، استفاد منها 1,302 نازح ومتضرر من السيول، وذلك بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.

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ويأتي ذلك في إطار التدخل العاجل لمركز الملك سلمان للإغاثة لمساعدة النازحين والمتضررين من السيول في محافظة مأرب.

الى ذلك وزع المركز 1,200 سلة غذائية، في المناطق المحاذية لمحافظة صعدة، استفاد منها 6,000 فرد، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.

وفي محافظة المهرة وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 100 سلة غذائية، للفقراء والنازحين في مديرية سيحوت بمحافظة المهرة، استفاد منها 100 أسرة.

ويأتي ذلك ضمن المساعدات المتواصلة المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لتوفير الأمن الغذائي للفئات الأكثر تضررا من الأوضاع الجارية في اليمن.