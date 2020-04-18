صحيفة أمريكية تدين ترحيل الدوحة للعمال بطريقة اضطهادية

السبت 18 أبريل 2020

أدانت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية انتهاك نظام تميم لحقوق العمالة للوافدة في الدوحة، وأن السلطات القطرية تهدد حياة ملايين الأسر الفقيرة في الدول الآسيوية بسبب طرد العمال لبلادهم وسط تفشي كورونا قبل أن يتم فحصهم طبيا وعلاجهم، حيث يمثل العمال الأجانب 90 % من سكان قطر فيبلغ عددهم 2.7 مليون نسمة.



وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن ملايين العائلات في آسيا تعتمد على دخل ذويهم المحتجزين في السجون القطرية، وأن ما فعله النظام القطري يهدد بقاء هذه العائلات، فقد تم احتجازهم وطردهم دون الإعلان عن مبررات لفعلتهم، فيظل سبب ترحيل العمال بطريقة غير آدمية مجهول حتى الآن، فيما ذكرت "واشنطن بوست" أن تميم يحاول الظهور على لنه منقذ أرواح الملايين حول العالم بتسير الرحلات الجوية رغم الحظر الدولي للطيران لإعادة العالقين لبلادهم، لكن الواقع كشفه الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية القطرية بعدما صرح أن السبب هو نقص السيولة المالية في قطر.