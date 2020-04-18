شكرا لقرائتكم خبر عن إندونيسيا توسع نطاق التباعد الاجتماعي في 5 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

مددت إندونيسيا قواعد التباعد الاجتماعي الصارمة المفروضة لتشمل ملايين الأشخاص الذين يعيشون في جزيرة جاوة الرئيسية وفي سومطرة الغربية فيما تكافح رابع أكبر دولة من حيث التعداد السكاني للقضاء على زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19-).

وقال وزير الصحة تيراوان أجوس بوترانتو في بيان أصدرته أمانة مجلس الوزراء الإندونيسي إن قيود التباعد الاجتماعي واسعة النطاق سوف تفرض عبر خمس مناطق في جاوة الغربية تضم نحو تسعة ملايين شخص. وصدر أمر مماثل بشأن مدينة تيجال الواقعة بوسط جاوة الوسطى وإقليم سومطرة الغربية.

وأشار بوترانتو بحسب البيان الذي نقلته وكالة أنباء بلومبرج، إلى زيادة في انتشار حالات كوفيد19- في تلك المناطق.