شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين يكلف الجيش بالتدخل لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

طلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من وزارة الدفاع الروسية تقديم مقترحات حول إمكانية استخدام وسائل القوات المسلحة الروسية لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-).

وبحسب البيان الذي صدر عن الكرملين، اليوم السبت: "على وزارة الدفاع الروسية تقديم مقترحات بشأن استخدام القوات المسلحة ووسائل القوات المسلحة الروسية لمكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد، في موعد نهائي هو 22 أبريل 2020"،بحسب وكالة سبوتنيك الروسية .

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال أمس الجمعة "المخاطر المرتبطة بانتشار الوباء لا تزال مرتفعة للغاية، ولم يتم تجاوز الذروة بعد، وعدد الإصابات آخذ في الازدياد، ليس فقط في موسكو، بل كذلك في الأقاليم الروسية الأخرى.

وسجلت روسيا حتى اليوم السبت أكثر من 36ألف إصابة بكورونا و3057حالة وفاة.