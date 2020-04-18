شكرا لقرائتكم خبر عن 942 حالة إصابة جديدة بكورونا في سنغافورة والان نبدء بالتفاصيل
وأعلنت سنغافورة حيث تكون اختبارات الفيروس مرتفعة نسبيا، 11 وفاة بين المصابين بكوفيد19- أي أقل من وفيات إندونيسيا التي بلغت 520 أو الفلبين التي بلغت 387 . وقالت وزارة الصحة في سنغافورة اليوم السبت إن "الأغلبية الكبيرة" من الحالات الجديدة هي لعاملين أجانب يعيشون في مهاجع مجازة من قبل الدولة.
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