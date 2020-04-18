شكرا لقرائتكم خبر عن 942 حالة إصابة جديدة بكورونا في سنغافورة والان نبدء بالتفاصيل

سجلت سنغافورة زيادة يومية بواقع 942 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) مما يؤكد أنها تشهد حالات إصابة أكثر من أي دول أخرى في جنوب شرق آسيا. ومع تسجيل 5992 حالة إصابة، شهدت الدولة المدينة ذات الـ8ر5 مليون نسمة، حالات أكثر بقليل من إندونيسيا العملاقة المجاورة التي يقدر تعدادها السكاني بنحو 270 مليون نسمة. وأعلنت سنغافورة حيث تكون اختبارات الفيروس مرتفعة نسبيا، 11 وفاة بين المصابين بكوفيد19- أي أقل من وفيات إندونيسيا التي بلغت 520 أو الفلبين التي بلغت 387 . وقالت وزارة الصحة في سنغافورة اليوم السبت إن "الأغلبية الكبيرة" من الحالات الجديدة هي لعاملين أجانب يعيشون في مهاجع مجازة من قبل الدولة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 942 حالة إصابة جديدة بكورونا في سنغافورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.