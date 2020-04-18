شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا ينهي حياة مدير مكتب الرئيس النيجيري والان نبدء بالتفاصيل

أعلن المتحدث باسم الرئاسة النيجيرية جاربا شيهو عن وفاة مدير مكتب الرئيس أبا كياري اليوم بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد. وأوضح المتحدث باسم الرئاسةالنيجيرية، أن الاختبارات أثبتت إصابة المسؤول النيجيري بفيروس كوفيد - 19 المتفشي، وكان يتلقى علاجًا. يذكر أن مركز السيطرة على الأمراض في نيجيريا، كان قد أعلن أمس تسجيل 51 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الحالات المؤكدة في البلاد إلى 493، توفي منهم 17 شخصًا.

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