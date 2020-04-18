ولي عهد دبي يزور المستشفى الميداني بمركز التجاري العالمي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

أكد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أننا جميعاً اليوم نسابق الزمن من أجل أن تبقى دولة الإمارات دائماً أكبر من كل التحديات.



وأضاف أن عملية التصدي للأزمة الراهنة التي تعاني منها مختلف دول العالم والناجمة عن انتشار فيروس كورونا المستجد تسير في دبي وفق استراتيجية متكاملة تقوم على التحرك الاستباقي تحسباً لجميع السيناريوهات، بما يؤكد جاهزية الإمارة للتعاطي بكفاءة عالية مع مختلف الاحتمالات.

وأوضح أنه تم اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان سلامة وصحة جميع سكان الإمارة، تكاملاً مع الجهود الحثيثة المبذولة على مستوى عموم دولة الإمارات، وبتكاتف جميع التدابير الاحترازية والوقائية المعمول بها في مختلف إمارات الدولة بما يعين على تجاوز هذه الأزمة العابرة في أسرع وقت ممكن.

‎جاء ذلك خلال زيارته، يرافقه الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لإدارة الأزمات والطوارئ في دبي، للمستشفى الميداني المُقام في مركز دبي التجاري العالمي، وذلك في إطار حرصه على الوقوف على استعدادات الفرق الميدانية التابعة لمختلف الجهات المعنية بمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وما تقوم به من جهود في سبيل ضمان أعلى مستويات الحماية لجميع أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين وزوار، ورصد الحالات المؤكدة وتلك المشتبه في إصابتها لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها بسرعة وكفاءة عالية منعاً لانتشار الفيروس، وتقليص فرص انتقال العدوى.

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‎واستمع الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم لشرح من الدكتور عامر أحمد الشريف، رئيس مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا، حول أسلوب عمل المستشفى ضمن مرحلته الأولى التي تم تجهيزها بالكامل في إحدى قاعات مركز دبي التجاري العالمي بسعة 300 سرير، والطاقة الكلية التي من الممكن أن يصل لها المستشفى بإجمالي 3000 سرير، حيث يختص المستشفى الميداني بمعالجة الحالات المستقرة والمعتدلة، في حين يتم توجيه الحالات الأكثر شدة لتلقى الرعاية الطبية في المستشفيات.

‎كما أطلع خلال شرح قدمته الدكتورة منال تريم، المدير التنفيذي لقطاع الرعاية الصحية الأولية في هيئة الصحة بدبي على مكونات المستشفى الميداني وتجهيزاته واستراتيجية العمل الموضوعة له، وتعرف على الاستعدادات التي تم اتخاذها من أجل تزويده بكافة المعدات والأدوات الطبية اللازمة لعلاج الحالات التي سيتم إحالتها إلى المستشفى في حال الحاجة إلى ذلك، ليشكل بذلك إضافة مهمة إلى المستشفيات الحكومية والخاصة العاملة في دبي والتي مع تكامل أدوارها تشكل أحد أهم مكونات المنظومة الصحية الفعالة في الإمارة.

‎واستمع ولي عهد دبي كذلك إلى شرح حول تكامل أدوار جميع فرق العمل من جميع الجهات الداعمة للمستشفى الميداني بما في ذلك كواد هيئة الصحة في دبي وشرطة دبي ومؤسسة دبي للإسعاف، وأيضاً العناصر الداعمة من مركز دبي التجاري العالمي، حيث أبدى إعجابه بمنظومة العمل المتكاملة التي تم إعدادها لتأكيد أعلى مستويات كفاءة العمل في المستشفى، وتعزيز قدرته على التعامل مع جميع الاحتياجات الصحية الطارئة، بما يدعم الطاقة الاستيعابية الكلية للمنظومة الصحية في دبي.

‎وأشاد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بالجهود الضخمة التي تبذلها الجهات الصحية في دولة الإمارات في هذا الصدد، مثنياً على ما تقوم به وزارة الصحة ووقاية المجتمع من إجراءات لاقت إشادة دولية واسعة بالتعاون مع الجهات الصحية المحلية.

وأكد أن جهود هيئة الصحة في دبي محل كل التقدير، موجهاً الشكر للكوادر الطبية على اختلاف تخصصاتها من أطباء وأطقم تمريض ومساعدين وكذلك الإداريين، وجميع فرق العمل الميداني المشاركين ضمن الصفوف الأولى التي تتصدى بكل قوة لهذا الوباء، بما أثبتوه من تفانٍ وإنكار للذات في سبيل تقديم أعلى مستويات الخدمات الطبية في هذا الوقت الاستثنائي حيث تمثل جهودهم الركيزة الأولى للنجاح في السيطرة على انتشار الفيروس، متمنياً لهم جميعاً السلامة والتوفيق في مهامهم.