واشنطن قلقة من هجمات سيبرانية ضد مستشفيات التشيك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، السبت، عن قلقه إزاء هجمات سيبرانية استهدفت مستشفيات في التشيك مختصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد.



وقال بومبيو -في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفرنسية-: "فيما يحارب العالم جائحة (كوفيد-19)، قد يكون للهجمات السيبرانية الخبيثة التي تحد من قدرة المستشفيات وأنظمة العناية الصحية على تقديم الخدمات نتائج مميتة".

وتابع وزير الخارجية الأمريكي: "كل من ينخرط في هذه الأفعال عليه أن يتوقع العواقب".

وسجّلت عدة مستشفيات تشيكية، محاولات هجمات سيبرانية لكّنها تمكنت بنجاح من التصدي لها.

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وصرّح وزير الصحة التشيكي آدم فويتش الجمعة بأنّ "الوضع هادئ الآن.. شاهدنا حوادث فردية تم منعها"، مضيفا: "لكن يجب أن نبقى حذرين".

وحذّرت وكالة الأمن المعلوماتي والسيبراني بالتشيك الخميس من هجمات توقعت أنّ تحدث "خلال الأيام القليلة المقبلة"، وهو ما أعقبه إعلان مستشفيات في عدة مدن في شرق البلاد أنها تعرضت لهجمات استهدفت أنظمتها الإلكترونية وتم منعها.

وقال بومبيو: "ندعو كل الجهات الفاعلة للامتناع عن القيام بأنشطة سيبرانية خبيثة ضد النظام الصحي التشيكي أو البنى التحتية المماثلة في أي مكان آخر.. كما ندعو كل الدول إلى ألا تغض النظر عن المنظمات الإجرامية التي تقوم بهكذا أنشطة من أراضيها"، متعهدا بعدم التسامح مع هذه الهجمات.

والسبت، أعلنت التشيك، العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي والبالغ عدد سكانها 10,7 مليون نسمة، أنّ عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا لديها بلغ 6553، من بينها 176 وفاة.