شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 888 وفاة جديدة بكورونا في بريطانيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - حصت المملكة المتحدة اليوم "السبت" 888 وفاة اضافية بفيروس كورونا المستجد في المستشفيات ما يرفع الحصيلة الاجمالية للوفيات في البلاد الى 15 الفا و464.



ويتجاوز هذا العدد حصيلة الجمعة التي اعلنتها وزارة الصحة وبلغت 847 وفاة. وحتى الساعة 9,00 السبت، شمل فحص فيروس كورونا 357 الفا و23 شخصا تبين ان 114 الفا و217 منهم يحملون الفيروس.

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