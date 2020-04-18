شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر توزيع حقائب ايوائية لنازحي الجوف وامانة العاصمة في مأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وزعت مؤسسة استجابة للاعمال الانسانية والإغاثية ،اليوم، بمحافظة مأرب ، الف و 570 حقيبة ايوائية لنازحي امانة العاصمة والجوف ومديرية نهم، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.



وتتضمن تلك الحقائب المقدمة من الجمعية الكويتية للإغاثة ضمن مشروع (الكويت الى جانبكم) على أثاث منزلي عبارة عن فرش وبطانيات وبسط وأدوات منزلية وأواني الطبخ والماء واسطوانة غاز.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر توزيع حقائب ايوائية لنازحي الجوف وامانة العاصمة في مأرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.