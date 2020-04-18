الصين تعلن 27 حالة إصابة جديدة بكورونا وعدد الوفيات يبلغ 4632

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت لجنة الصحة الوطنية بالصين 27 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا.



ومن هذا الرقم كانت 17 حالة لأشخاص جاءوا من الخارج بارتفاع عن 15 حالة في اليوم السابق.

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وقالت وزارة الصحة إن الحالات الجديدة التي تم اكتشافها لأشخاص لم تظهر عليهم أعراض بلغت 54 بتراجع عن 66 حالة قبل يوم.

وِأضافت أن ثلاثة من هذه الحالات الجديدة واردة من الخارج.

ووصل إجمالي عدد الحالات المؤكدة في الصين إلى 82719 حالة بزيادة 300 حالة عن العدد الذي تم إعلانه قبل يوم. وتأتي هذه الزيادة الكبيرة بعد تعديلات في عدد الحالات التي تم الإبلاغ عنها.

وقالت الوزارة إن إجمالي عدد حالات الوفاة من الفيروس بلغ 4632 حالة حتى يوم 17 أبريل/نيسان.