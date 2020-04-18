قاطيشا: للانتصار على الوباء بالتباعد الجسدي والتقارب الاجتماعي

أشار عضو تكتل ​الجمهورية القوية​ النائب ​وهبي قاطيشا​، في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، إلى أنه "لمناسبة القيامة المجيدة، وفي ظل الكارثة الإنسانية التي تعيشها الشعوب، أتوجه إلى كل المواطنين في عكار ب​الصلاة​ والدعاء لهم بالتكاتف للإنتصار على هذا الوباء، وذلك بالتباعد الجسدي والتقارب الإجتماعي والإكثار من الصلاة. لنعود قريبا ونفرح من جديد في ​لبنان​ و عكار بالسلامين الصحي والروحي".

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