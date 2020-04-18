مصلحة الليطاني: رمي نفايات طبية على ضفاف رافد للنهر بحزين - طاريا

أعلنت المصلحة الوطنية ل​نهر الليطاني​، أن فرق المراقبة التابعة لها "رصدت رمي ​نفايات​ طبية وأمصال على ضفاف أحد روافد نهر الليطاني في منطقة حزين- ​طاريا​"، مشيرة إلى أنها "سبق وادعت على 18 مؤسسة صحية في ​البقاع​، بجرم رمي ​النفايات الطبية​ السائلة إلى النهر".

وأشارت المصلحة في بيان إلى أن "هذه الجريمة ​البيئة​ لتؤكد على الخسة وانعدام المسؤولية التي تتعاطى بها بعض المؤسسات الصحية، عشية تلقيها 450 مليار ليرة من الخزينة العامة، عقب هروبها من التصدي لوباء ​كورونا​ لتمارس القتل العمد بالنفايات الطبية".