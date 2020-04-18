مصلحة الليطاني: رمي نفايات طبية على ضفاف رافد للنهر بحزين - طاريا

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، أن فرق المراقبة التابعة لها "رصدت رمي نفايات طبية وأمصال على ضفاف أحد روافد نهر الليطاني في منطقة حزين- طاريا"، مشيرة إلى أنها "سبق وادعت على 18 مؤسسة صحية في البقاع، بجرم رمي النفايات الطبية السائلة إلى النهر".
وأشارت المصلحة في بيان إلى أن "هذه الجريمة البيئة لتؤكد على الخسة وانعدام المسؤولية التي تتعاطى بها بعض المؤسسات الصحية، عشية تلقيها 450 مليار ليرة من الخزينة العامة، عقب هروبها من التصدي لوباء كورونا لتمارس القتل العمد بالنفايات الطبية".
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