اعتبر عضو ​القيادة​ القطرية اللبنانية ل​حزب البعث العربي الإشتراكي​ رئيس مكتب الإعلام القطوي ​محمد شاكر القواس​، أن "النائب السابق ​وليد جنبلاط​ وعائلته لم يكونوا وطنيين وتقدميين في يوم من الأيام، وأنه وحزبه وبعض نوابه يحاضرون في العفة الوطنية وهم غارقون في العهر الطائفي والمذهبي والمناطقي حتى القعر، ويمثلون الرجعية اليمينية خير تمثيل، ويعتنقون الرأسمالية المتوحشة في أبشع صورها، ويمارسون ​الفساد​ ​المال​ي والأخلاقي والسياسي والسرقة ونهب المال العام منذ تاريخهم حتى اليوم".

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كانت هذه تفاصيل خبر القواس: جنبلاط وحزبه يحاضرون بالعفة الوطنية وهم غارقون في العهر الطائفي والمذهبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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