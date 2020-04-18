الشيخ توتيو: لحماية المواطن اللبناني وحماية أمنه الصحي والغذائي

حذّر عضو قيادة ​جبهة العمل الإسلامي​ في ​لبنان​ ​الشيخ شريف توتيو​، من "تفاقم ​الأزمة​ المعيشية بشكل مخيف ومقلق، ومن تزايد ​حالات​ السرقة بسبب تردّي الأوضاع الاقتصادية والمالية، وبسبب غلاء الأسعار وخصوصاً أسعار المواد الغذائية والضرورية وارتفاع سعر صرف ​الدولار​ مقابل ​الليرة اللبنانية​ بشكل غير مسبوق ما يستدعي التدخّل الفوري والسريع من قبل ​الحكومة​ واتخاذ الإجراءات اللازمة الكفيلة بوضع حدّ لهذا الفلتان وملاحقة ومحاسبة التجار الجشعين وكل المستغلين والمتلاعبين بلقمة عيش المواطن ولا سيّما في ظل الأزمة الصحية الخطيرة وتفشي جائحة ​كورونا​ التي أرخت بظلها اليحموم على الجميع".

ودعا الشيخ توتيو الحكومة والوزارات المختصة الى "حماية المواطن اللبناني وحماية أمنه الصحي والغذائي"، معتبراً أنّ "​الأمن​ الغذائي للمواطن هو خط أحمر ولا يجوز مُطلقاً جعله في ميزان البازار السياسي ولا بأيدي الجشعين والطامعين والمحتكرين الذين يتصيّدون الناس وأرزاقهم في أوقات المحن والبلاء والابتلاء"، مؤكداً على "ضرورة محاربة ​الدولة​ لجائحة ارتفاع سعر الصرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية لأنها لا تقل أهمية وخطورة عن جائحة كورونا وكونها السبب الرئيسي لارتفاع أسعار السلع الغذائية والدوائية ووقوع الظلم على البائع و​المشتري​ معاً فإن لم يتم تداركها ومعالجتها سريعاً قبل فوات الأوان ستكون أشد فتكاً من وباء كورونا".