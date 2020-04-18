إجلاء 132 عراقيا من لبنان

أفادت مصادر صحفية من ​مطار بيروت​ الدولي، أن ​طائرة​ تابعة للخطوط الجوية العراقية أقلعت عند ​الساعة​ الرابعة من بعد ظهر اليوم، من مطار بيروت وعلى متنها 132 عراقيا. وأشرف على عملية المغادرة القنصل العراقي في ​لبنان​ مهند يحي وموظفون من ​السفارة​ العراقية.

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