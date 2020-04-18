سويف برسالة القيامة: آمل أن يشكل كورونا هزة روحية تعيدنا للقاء الأحد

سأل راعي أبرشية قبرص المارونية المطران يوسف سويف في رسالة القيامة، عن معنى العيد في ظروف ​كورونا​، وقال: "يتحدثون عن زمن ما بعد كورونا، عن نظام عالمي جديد"، مؤكدا أن "النظام الجديد قد تحقق يوم ​الجمعة العظيمة​ وفي أحد القيامة"، مشيراً إلى اننا "نبحث هذه السنة عن العيد وعن معنى العيد، فأين هو؟ أين هو في ظروف الوباء الذي يسود كل أنحاء العالم، فنخضع للحجر المنزلي الذي يشل الحركة الطبيعية للحياة العامة. هذا الفيروس الصغير غير المرئي يربك ​الكرة الأرضية​ بأسرها، ويحرمنا من لقاء بعضنا البعض، والاحتفال كجماعة، في الكنيسة، في ​عيد الفصح​ لإعلان ​المسيح​ قام. إنه لألم حقيقي ومرارة نقدمها فعل تضحية، والحزن يقوى عندما نرى الآلاف من الناس يموتون، والبعض الآخر لا يزال يعاني، لكن الأمل يتزايد أمام الناس الذين يشفون وأولئك الأبطال الذين يخدمون ويخاطرون بحياتهم، يدفعهم الحب الكبير في قلوبهم".

وأشار في رسالته إلى "اننا نبحث عن المسيح القائم، الكلمة الإلهي الذي صلب ومات ودفن، وحين أتوا ليزوروه كان القبر فارغا إنه ليس هنا كما شاهدت مريم. يرتكز إيماننا على واقع القبر الفارغ، وعلى حقيقة أنه ليس هنا وعلى الدافع والرغبة في البحث عنه، ليس مرة واحدة فقط بل طوال أيام حياتنا. من منا يستطيع أن يفهم سر حبه العظيم؟ من منا يجرؤ ويقول: أنا أعرفه تمام المعرفة؟ فما أجمل أن نبحث عنه، وكلما استمر البحث، كلما طابت الحياة. ما أجمل أن نشعر بالعطش اليومي للقاء المسيح، للتعرف عليه بعمق، لاكتشاف إرادته كي نصبح من التلاميذ".

وأكد أن "البقاء في المنزل هو مناسبة مميزة لتعميق إيماننا، لنصلي معا كعائلة، لمراجعة الأولويات في حياتنا، ولاستجواب أنفسنا حول رسالتنا ومعنى وجودنا. سوف تشفى البشرية عندما تكون الأولوية مبنية في فكرنا وتصرفنا على أن أكون أكثر منها على أن أملك، بعبارة أخرى، أن نجعل الله مركزا ومرجعا لحياتنا لأنه مصدر الخلق ومعطي الحياة ومخلص الإنسان. فالموقف أن نكون يدفعنا إلى الاعتناء بذواتنا، وأحبائنا، لا سيما الضعفاء منهم والمجروحين والذين يعيشون في وحدة خانقة، بروح التضامن مع كل إنسان. فأتمنى وأصلي أن يشكل زمن كورونا هزة روحية تعيدنا الى لقاء الأحد، وترسلنا بعده لنشهد للمسيح الحي في خضم الحياة اليومية حيث تتواصل ذبيحة القربان على مذبح الإنسانية

واعتبر أنه "أمام ضحايا ​العنف​ المنزلي، وملايين ​الأطفال​ الذين يموتون من الجوع والعطش والنقص في الطبابة، وأمام كم هائل من النساء والرجال الذين يعانون الحروب والاضطهاد ويندثرون لاجئين ومهجرين، تعالوا نرى في وجوههم وجه يسوع. كم من الأشياء السيئة تحدث حولنا بسبب كبرياء أولئك الذين يعتبرون أنفسهم آلهة هذا العالم؟ فهم يعبدون ​المال​ والسلطة ويعيثون الظلم ويتصرفون كآلهة، هذه هي الإستمرارية لخطيئة آدم الأول. لسوء الحظ بالنسبة لهذه الفئة من الناس يصبح الإنسان رقما وسلعة. فالأخلاق الاجتماعية تنكر والقيم الإنسانية تداس".

وعبر عن أنه "أتمنى وأصلي معكم أن تكون حقبة ما بعد كورونا، مغايرة لما سبقها، فنعود إلى ينابيع ​الإنجيل​ وجمال الإنسانية. أدعو الجميع ولا سيما شبابنا إلى أن يعيشوا الإختبار الإيماني، ويشعروا بوجود المسيح الذي يحبهم ويدعوهم إلى أن يشهدوا لقيامته ويكونوا صانعي سلام وروادا في هزم المادية واللامبالاة. أحبائي في المسيح، معا، نشكر الرب على شهادات ساطعة برزت في محنة هذا العام، وهم أبطال في مجتمعاتنا، واجهوا المخاطر لينقذوا الإنسان وأعني بهم الأطباء والممرضين والمسعفين والساهرين على الأمن الإجتماعي والغذائي والمتطوعين والمحسنين الى إخوتهم الفقراء ولو بفلس الأرملة".