بقرادونيان بعد زيارة بري:لتطلق الحكومة برنامجا جديدا بعيدا عن الهيركات

استقبل رئيس ​المجلس النيابي​ ​نبيه بري​ النائب ​هاغوب بقرادونيان​ الذي أشار إلى أنه بحث مع بري "عدة مواضيع أولاً عمل الحكومة التي برهنت عن نجاحها بموضوع ​الكورونا​ والوضع الصحي وفي هذا الإطار هي تبذل جهوداً جيدة، كما بحثنا الموضوع المالي والإقتصادي حيث نلمس تباطؤ في موضوع الخطط الحكومية ونأمل في الأسبوع المقبل أن تتمكن الحكومة من إطلاق برنامج جديد يكون بعيداً كل البعد عن الخطط التي طرحتها في السابق بعيداً عن الهيركات فالمطلوب خطة قادرة على ​مكافحة الفساد​ وتستعيد ​الأموال المنهوبة​ وتطبق القوانين، فالموضوع المهم والأهم عند بري وعندنا هو تطبيق القوانين، هناك أكثر من خمسين قانون لم يطبق لا في الحكومات السابقة ولا في الحكومة الحالية، من قانون مكافحة الفساد أو استرجاع الأموال المنهوبة".

وأشار في تصريح بعد اللقاء، إلى أنهما تطرقا "للوضع المعيشي، ومن المهم أن نتعاون جميعاً ونتكاتف لأن لقمة عيش المواطن من أقدس المقدسات، من هنا الحكومة مدعوة للإسراع في بت موضوع المساعدات للطبقات الأكثر فقراً واتخاذ تدابير لإعادة تشغيل بعض ​المصانع​ ومساعدة ​المزارعين​".

وأكد أن "بري يتمنى ونحن معه نتمنى من الجميع الإبتعاد عن المناكفات السياسية التي ليس وقتها الآن فالمطلوب مساعدة بعضنا البعض بعيداً عن السجالات اليوم وقت عمل، فنحن بموقف جد خطير يجب أن نكون جميعاً بعيدين عن المناكفات والمزايدات والخطاب السياسي العالي، جميعاً مدعوون الى التكاتف السياسي والتعاون، فالخلاف السياسي لا يساعد إنما يضر ​لبنان​ وكل اللبنانيين".