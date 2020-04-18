أكد الناطق باسم وزارة الصحة في صنعاء الدكتور يوسف الحاضري ان "إجمالي حالات الإصابة بالكوليرا منذ بداية العام 2020 تجاوز الـ 80 ألف حالة، كما سجلت الوزارة 500 حالة اشتباه إصابة يوم أمس الجمعة فقط، حيث استوطن الوباء في اليمن منذ بداية العدوان في العام 2015 مع تزايد حدة الحصار".
ولفت الحاضري الى ان "الوضع الصحي متدهور في اليمن نتيجة الحصار والعدوان وأخيراً السيول، التي تعد أحد الأسباب الرئيسية لانتشار الوباء، حيث يتكاثر البعوض الناقل للمرض نتيجة تراكم الأمطار، حيث أن السيول والأمطار تؤدي إلى ارتفاع عدد حالات الكوليرا، كون البنية التحتية للمياه والصرف الصحي منهار بسبب العدوان واستهدافه لها خلال 5 أعوام".
كانت هذه تفاصيل خبر الناطق باسم وزارة الصحة في صنعاء: تسجيل 80 ألف إصابة بالكوليرا منذ بداية العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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