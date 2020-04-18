الناطق باسم وزارة الصحة في صنعاء: تسجيل 80 ألف إصابة بالكوليرا منذ بداية العام

أكد الناطق باسم ​وزارة الصحة​ في ​صنعاء​ الدكتور يوسف الحاضري ان "إجمالي ​حالات​ الإصابة ب​الكوليرا​ منذ بداية العام 2020 تجاوز الـ 80 ألف حالة، كما سجلت الوزارة 500 حالة اشتباه إصابة يوم أمس الجمعة فقط، حيث استوطن الوباء في ​اليمن​ منذ بداية العدوان في العام 2015 مع تزايد حدة الحصار".

ولفت الحاضري الى ان "الوضع الصحي متدهور في اليمن نتيجة الحصار والعدوان وأخيراً ​السيول​، التي تعد أحد الأسباب الرئيسية لانتشار الوباء، حيث يتكاثر ​البعوض​ الناقل للمرض نتيجة تراكم ​الأمطار​، حيث أن السيول والأمطار تؤدي إلى ارتفاع عدد حالات الكوليرا، كون البنية التحتية للمياه و​الصرف الصحي​ منهار بسبب العدوان واستهدافه لها خلال 5 أعوام".