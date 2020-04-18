الصحة السعودية: ارتفاع حاد وغير مسبوق لعدد الإصابات بالكورونا بواقع 1132 حالة جديدة

أعلن المتحدث باسم ​وزارة الصحة السعودية​ محمد العبد العالي، عن "ارتفاع حاد وغير مسبوق لعدد الإصابات المسجلة ب​فيروس كورونا​ بواقع 1132 حالة جديدة"، مشيراً الى انه "تم اكتشاف 740 إصابة من خلال المسح النشط"، مبينا أن "191 إصابة تم رصدها من الحالات الموجودة في دور الضيافة، وبقية الحالات 201 من المخالطين اجتماعياً".

وأشار العبد العالي إلى أن "6853 حالة من حصيلة الإصابات تعتبر نشطة، بما في ذلك 78 شخصا في حالة حرجة ويتلقون العلاج في غرف العناية المركزة، ويمثل المعدل الجديد أكبر ارتفاع يومي لعدد المصابين في البلاد حيث سجل الرقم القياسي السابق أمس الجمعة وبلغ 762 حالة".