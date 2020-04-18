الصحة القطرية: تسجيل حالة وفاة واحدة و345 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت ​وزارة الصحة​ القطرية، عن "تسجيل حالة وفاة واحدة و345 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​، وهو ما يعد تراجعا في حصيلة المصابين اليومية في البلاد"، مشيرة الى ان "عدد الحالات الإيجابية التي تم تسجيلها خلال الـ24 ساعة الماضية، بلغت 345، ليرتفع الإجمالي إلى 5008 إصابات، أما عن عدد المتعافين، فقد وصل إلى 46 منذ الأمس، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 510 حالة شفاء".

وأكدت الوزراة أن العدد الاجمالي للمرضى الذين يخضعون للعلاج حتى الآن وصل إلى 4490، وتم إجراء 1811 فحص مخبري خلال آخر 24 ساعة، فيما بلغ مجموع الفحوصات المخبرية التي تم إجراؤها حتى الآن 60139.