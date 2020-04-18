التحالف العربي: الحوثيون استهدفوا المدنيين في مدينة مأرب بصاروخ بالستي

أعلن المتحدث باسم قوات التحالف العربي في ​اليمن​ العقيد الركن تركي المالكي، ان "​الحوثيين​ أطلقوا صاروخا بالستيا باتجاه مدينة مأرب في استهداف متعمد للمدنيين"، موضحاً ان "تصعيد الحوثيين باستخدام ​الصواريخ​ البالستية، يؤكد رفض الجماعة لكافة الجهود والمبادرات لوقف ​إطلاق النار​ وخفض التصعيد والتي كان آخرها مبادرة قيادة ​القوات​ المشتركة للتحالف بوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين".

وبين المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في "تطبيق أقصى درجات ضبط النفس بقواعد الاشتباك مع حق الرد المشروع ل​حالات​ الدفاع عن النفس وباتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين بالداخل اليمني من بطش هذه الجماعة".