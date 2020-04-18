التحالف العربي: الحوثيون استهدفوا المدنيين في مدينة مأرب بصاروخ بالستي

أعلن المتحدث باسم قوات التحالف العربي في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، ان "الحوثيين أطلقوا صاروخا بالستيا باتجاه مدينة مأرب في استهداف متعمد للمدنيين"، موضحاً ان "تصعيد الحوثيين باستخدام الصواريخ البالستية، يؤكد رفض الجماعة لكافة الجهود والمبادرات لوقف إطلاق النار وخفض التصعيد والتي كان آخرها مبادرة قيادة القوات المشتركة للتحالف بوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين".
وبين المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في "تطبيق أقصى درجات ضبط النفس بقواعد الاشتباك مع حق الرد المشروع لحالات الدفاع عن النفس وباتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين بالداخل اليمني من بطش هذه الجماعة".
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