مجموعة مسلحة في التنف تصل تدمر وتسلم نفسها للجيش السوري

تمكنت الجهات الأمنية السورية من تأمين خروج أفراد مجموعة مسلحة من منطقة التنف قرب الحدود السورية العراقية وسلموا أنفسهم مع عتادهم وأسلحتهم وآلياتهم للجيش السوري، حيث تم تأمين خروج 28 مسلحا إضافة إلى 6 سائقين مما يسمى "جيش مغاوير الثورة" الذي يعمل تحت إشراف ​الجيش الأميركي​، إلى ​مدينة تدمر​ وسلموا كامل عتادهم وأسلحتهم مستفيدين من مراسيم العفو الصادرة.

وأوضح مصدر لوكالة "سانا" أنه تم تسليم ثماني سيارات مركب على بعضها رشاشات ثقيلة بالإضافة إلى أسلحة تشمل خمس رشاشات متنوعة وثلاث قناصات وسبع بنادق آلية "ام 16" أمريكية الصنع وثماني بنادق روسية وقاذفي (آر بي جي) وقاذف قنابل وذخيرة متنوعة ومناظير ليلية ونهارية وأجهزة اتصال مختلفة.