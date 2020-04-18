وزير الصحة الإيراني: لا أحد في العالم لديه رؤية حول مصير فيروس كورونا

أكد ذكر ​وزير الصحة​ ال​إيران​ي سعید نمكي، أن "لا أحد في العالم ولا حتى ​منظمة الصحة العالمية​، لديه رؤية حول مصير ​فيروس كورونا​ المميت الذي يجتاح العالم"، مشدداً على انه "يتم التعامل مع الفيروس كمن يلعب معه لعبة ​الشطرنج​، ولا إيران ولا أحد في العالم يعرف مصير فيروس كورونا".

هذا وأكد الرئيس الإيراني ​حسن روحاني​، في وقت سابق، على "ضرورة أن تقوم ​وزارة الصحة​، وبالتعاون مع اللجنة الأمنية للمركز الوطني، بوضع الشروط الصحية لاستئناف الأعمال ذات الخطر المتوسط، وإبلاغ هذه التعليمات للمركز الوطني"، مشيراً الى ان "وزارة الصحة مكلفة أيضاً وطبقا للمعايير الدولية أن تضع تقسيما ثلاثياً للمحافظات والمدن حسب درجة انتشار كورونا، وبالتالي تضع خلال الأسابيع القادمة تعليمات صحية لكل محافظة أو مدينة طبقا للدرجات الثلاث التي تحددها".