السلطات الصينية: تخفيض تصنيف مستوى الخطر الوبائي في ووهان إلى منخفض

أعلنت السلطات الصحية الصينية عن "خفض تصنيفها لمستوى الخطر الوبائي في مدينة ووهان، معقل فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، إلى منخفض"، مشيرة إلى أنه "لم تبق في المقاطعة أي بلدات أو مناطق ذات مستوى خطر مرتفع أو متوسط".
هذا وكانت ووهان معزولة على مدى 76 يوما عن باقي العالم مع التعليق التام لحركة النقل من وإلى المدينة، بسبب انتشار فيروس كورونا فيها منذ أواخر كانون الثاني الماضي، وحسب إحصاءات محدثة صدرت مؤخرا، سجلت في المدينة خلال فترة الوباء 3869 وفاة وأكثر من 50.3 ألف إصابة بالعدوى.
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