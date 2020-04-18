السلطات الأميركية تتهم الحكومة الصينية بممارسة سلوك بلطجي ببحر الصين

إتهمت سلطات ​الولايات المتحدة​ الحكومة ​الصين​ية، بممارسة "سلوك بلطجي" في ​بحر الصين الجنوبي​، وسط تزايد الخلافات بين البلدين، بسبب قضايا عدة خاصة ​فيروس كورونا​.

وأشارت ​الخارجية الأميركية​، في بيان، إلى أن "الولايات المتحدة مقلقة من التقارير حول التصرفات الاستفزازية المتكررة من قبل الصين والهادفة إلى استكشاف حقول النقط و​الغاز​ في جرف دول أخرى تعلن حقوقها عليها، وفي هذا السياق يجب على الصين وقف سلوكها البلطجي والامتناع في المشاركة في مثل هذه الاستفزازات والأنشطة المزعزعة للاستقرار".

وسبق أن أفادت مصادر إقليمية عدة بأن سفينة استطلاع تابعة للحكومة الصينية راقبت أعمال استكشاف منفذة من قبل سفينة تشغلها شركة "بيتروناس" النفطية الماليزية الحكومية في مياه بحر الصين الجنوبي.