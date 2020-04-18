مستشفى بيروت:لا إصابة جديدة لدينا اليوم ولا أي حالة حرجة وشفاء 5 حالات

عكس التقرير اليومي ل​مستشفى بيروت الحكومي الجامعي​ عن آخر المستجدات حول ​فيروس كورونا​ في المستشفى، أخبارا مبشرة على مختلف الصعد، أولها أن نتائج 160 فحصا مخبريا جاءت كلها سلبية، وأن 5 حالات تماثلت للشفاء ليرتفع بذلك عدد المتعافين إلى 99، إضافة إلى إخراج حالة واحدة مصابة بالفيروس من المستشفى إلى ​الحجر المنزلي​، وعدم تسجيل أي حالة حرجة جديدة.

فأشار المستشفى في تقريره إلى أنه أجرى 160 فحصا مخبريا، أتت كل النتائج سلبية ولا تسجيل لنتائج إيجابية، وقد وصل مجموع الحالات التي ثبتت مخبريا إصابتها بفيروس كورونا والموجودة حاليا في منطقة العزل الصحي في المستشفى إلى 25 إصابة، وتم استقبال 12 حالة مشتبها بإصابتها بفيروس كورونا نقلت من ​مستشفيات​ أخرى، وتماثلت 5 حالات للشفاء من فيروس كورونا، بعد أن جاءت نتيجة فحص ال PCR سلبية في المرتين، وتخلصها من كل عوارض المرض، وبلغ مجموع الحالات التي شفيت تماما من فيروس الكورونا منذ البداية حتى تاريخه 99 حالة شفاء، وتم إخراج حالة واحدة مصابة بفيروس كورونا من المستشفى إلى الحجر المنزلي، وذلك بعد تأكيد الطبيب على شفاء المريض سريريا، وابلاغه بكل التدابير والإرشادات المتعلقة بالحجر المنزلي".



وأكدت التقرير أن "جميع المصابين بفيروس كورونا يتلقون العناية اللازمة في وحدة العزل ووضعهم مستقر، من دون تسجيل أي حالة حرجة جديدة".