بومبيو: على مجلس الأمن تمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران

طالب ​وزير الخارجية​ الأميركي ​مايك بومبيو​، ​مجلس الأمن الدولي​ بتمديد قرار حظر توريد الأسلحة ل​إيران​ قبل "تصاعد العنف الإيراني" وبدء سباق تسلح جديد في ​الشرق الأوسط​، معتبراً أنه "ينتهي حظر الأسلحة المفروض على إيران، أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم، بعد ستة أشهر من اليوم.. يجب على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تمديد الحظر قبل تصاعد العنف في إيران وبدء سباق تسلح جديد في الشرق الأوسط".

وأشار بومبيو في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، إلى أن "عقارب الساعة تدق، في العام الماضي، أطلقت إيران ​صواريخ​ بالستية على جيرانها، زرعت ألغاما في ناقلات ​النفط​ واستولت عليها، وهربت الأسلحة إلى مناطق النزاع، وأسقطت طائرة ركاب مدنية.. لا يمكننا المخاطرة بإيران بشراء أسلحة أكثر تقدما ونقل ترسانتها إلى جهات غير مسؤولة".