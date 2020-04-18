صحة روسيا: لا نرى عراقيل باستخدام دواء هيدروكسي كلوروكين بعلاج كورونا

أكدت وزارة الصحة الروسية أنها لا ترى أي عراقيل أمام استخدام دواء "هيدروكسي كلوروكين" المضاد للملاريا في علاج فيروس كورونا المستجد رغم أن هذا العقار غير مسجل في روسيا، مشيرةً إلى أنه "من وجهة نظر علم الأدوية لا توجد أية عراقيل سريريا لاستخدام هذه الدفعة من هيدروكسي كلوروكين".
وأوضح الوزارة في بيان صدر عن مكتبها الإعلامي: أن هذا الدواء "لا يختلف من حيث فعاليته ومدى أمنه عن العقاقير المسجلة في روسيا سابقا بنفس التسمية الدولية غير المسجلة".
ووجه رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، يوم 16 نيسان، مركز الأبحاث الطبية الوطني بتسليم دواء "هيدروكسي كلوروكين" من صنع صيني للمؤسسات الخاصة بعلاج المصابين بفيروس كورونا.
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