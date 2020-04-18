صحة روسيا: لا نرى عراقيل باستخدام دواء هيدروكسي كلوروكين بعلاج كورونا

أكدت ​وزارة الصحة​ الروسية أنها لا ترى أي عراقيل أمام استخدام دواء "هيدروكسي كلوروكين" المضاد للملاريا في علاج ​فيروس كورونا​ المستجد رغم أن هذا العقار غير مسجل في ​روسيا​، مشيرةً إلى أنه "من وجهة نظر علم الأدوية لا توجد أية عراقيل سريريا لاستخدام هذه الدفعة من هيدروكسي كلوروكين".

وأوضح الوزارة في بيان صدر عن مكتبها الإعلامي: أن هذا ​الدواء​ "لا يختلف من حيث فعاليته ومدى أمنه عن العقاقير المسجلة في روسيا سابقا بنفس التسمية الدولية غير المسجلة".

ووجه رئيس الوزراء الروسي، ​ميخائيل ميشوستين​، يوم 16 نيسان، مركز الأبحاث الطبية الوطني بتسليم دواء "هيدروكسي كلوروكين" من صنع صيني للمؤسسات الخاصة بعلاج المصابين بفيروس كورونا.