وزير الصحة: نسير حسب الخطة الموضوعة بتأنين شديد ولا نريد ان يذهب تعبنا من دون نتيجة

أكد ​وزير الصحة​ ​حمد حسن​، خلال زيارته ​مستشفى زحلة​ الحكومي، ان "الاعلام شريك اساسي بقضية اليوم، والصورة الحاصلة اليوم تلخص التعاون الحاصل، وهو خير دليل على مودة من الناس، وما نفعله اليوم هو لحماية مستقبل اجيالنا واهلنا"، مشيراً الى اننا "اليوم امام وباء جائح، والتعاون هو الوحيد الذي يوصلنا الى بر الأمان، والنتائج جيدة ونحن نسير حسب الخطة الموضوعة بتأني شديد".

ولفت حسن الى ان "الكثير من الدول عندما وصلت الى النتائج التي وصل اليها ​لبنان​ بدأت بتخفيف القيود العامة فعادت الى نقطة الصفر، ونحن لا نريد ان يذهب تعبنا من دون نتيجة"، موضحاً ان "الوزارة وبالتعاون مع ​لجنة الصحة النيابية​ وبدعم مباشر من رئيس الحكومة حسان دياب يتم العمل كخلية نحل من اجل المرور بهذه المرحلة التي تمثل اكبر تحدي للبنان"، مبيناً انه "بالصبر والجهد سنصل الى بر الأمان وخطة ​وزارة الصحة​ ترتكز على رفع عدد الفحوصات ابتداءً من الأسبوع القادم، والتجهيزات بدأت تصل والوزارة تنشر على موقعها كل الهبات وكيفيةالتوزيع".