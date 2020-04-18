مسؤول فلسطيني: حماس طلبت قوائم بأسماء الأسرى الفلسطينيين لدى إسرائيل

محمد اسماعيل - القاهرة - رام الله- (د ب أ):

قال رئيس هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينية قدري أبو بكر اليوم السبت، إن حركة المقاومة الإسلامية "حماس" طلبت مؤخرا قوائم بأسماء الأسرى الفلسطينيين لدى إسرائيل في ظل الحديث عن اتصالات لإبرام صفقة تبادل.

وذكر أبو بكر، خلال مؤتمر صحفي عبر الانترنت نظمته وزارة الإعلان الفلسطينية في رام الله، أن حماس لا تتشاور مع الهيئة بشأن صفقة تبادل محتملة، لكن الحركة طلبت قوائم بأسماء الأسرى في السجون.

ويوم أمس قالت حماس إنها ترحب بأي وساطة لإبرام صفقة تبادل أسرى مع إسرائيل، بعد تقديمها مبادرة في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت الحركة ، في بيان صحفي ، أن المبادرة التي قدمتها مؤخرا "ما زالت معروضة على الاحتلال، والتي تأتي في سياق إنساني نظراً للمخاطر الصحية المحدقة بالأسرى في ظل جائحة كورونا".

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وكان رئيس حماس في غزة يحيى السنوار أعلن قبل مطلع هذا الشهر أن الحركة يمكنها أن تقدم "تنازلا جزئيا في ملف جنود الاحتلال الأسرى مقابل إفراجه عن الأسرى الفلسطينيين كبار السن والمرضى والنساء والأطفال، كمبادرة إنسانية في ظل أزمة فيروس كورونا".

وسبق أن أعلنت حماس أنها تحتجز أربعة جنود إسرائيليين من دون أن تحدد مصيرهم وتطالب بالإفراج عنهم في اتفاق تبادل، فيما تقول إسرائيل إن اثنين من الجنود قتلى.

من جهة أخرى أعرب أبو بكر عن قلقه من "مماطلة وتأخر إسرائيل في تنفيذ توصيات منظمة الصحة العالمية بشأن التباعد الاجتماعي بين الأسرى، وتأخرها في تسليم الكمامات وتعقيم السجون، بسبب فيروس "كورونا".

وأكد أبو بكر أنه لا إصابات في صفوف الأسرى، بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن السلطات الإسرائيلية "بدأت منذ أيام بتعقيم المعتقلات رغم مرور شهر ونصف على انتشار الوباء، فيما بدأت بتسليم الأسرى الكمامات قبل يومين فقط".

وجدد المسؤول الفلسطيني تحميل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى، البالغ عددهم خمسة آلاف أسير، منهم 700 من الأسرى المرضى، و40 أسيرة، و430 أسيرا إداريا.