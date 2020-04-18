للفحص.. التحفظ على خفاشين من قرية الحزنية بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- أسامة علاء الدين:

أجرى مجلس مدينة شبين القناطر، اليوم السبت، عملية تطهير واسعة للمنازل المجاورة لبؤرة الخفافيش بقرية الحزانية، في القليوبية، وكذا الشارع والمنطقة المحيطة، للوقاية من ظهور أي فيروسات، والتحفظ على خفاشين لفحصها.

يأتي ذلك في إطار خطة تطهير وتعقيم القرى والشوارع لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، وبث الطمانينة لدى الأهالي بالمنطقة.

وكانت عاينت لجنة من مكافحة الطيور الضارة بوزارة الزراعة والطب البيطري بالقليوبية، برئاسة الدكتورة أمل العسيلي، وكيل المديرية، اليوم السبت، منزلًا مهجورًا بقرية الحزانية التابعة لشبين القناطر، بعد ورود بلاغات من الأهالي باحتوائه على عدد كبير من الخفافيش.