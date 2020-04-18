بريطانيا تسجل 5525 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم السبت، تسجيل 5525 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، وتجاوزت حصيلة الوفيات حاجز الـ 15 ألف حالة.
وأشارت وزارة الصحة البريطانية، إلى أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس ارتفع إلى 114 ألفا و217 حالة بعد تسجيل 5525 إصابة جديدة، وذلك بعدإجراء اختبارات المسح على أكثر من 460 ألف شخص.
وأضافت الوزارة أنه من بين الحالات المصابة بفيروس "كورونا" التي تم حجزها في المستشفيات، توفي 15 ألفا و464 شخصا حتى الآن.
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