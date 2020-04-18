السعودية: المسح النشط يكشف العديد من حالات كورونا في مكة والمدينة

تواصل وزارة الصحة السعودية تنفيذ المسح النشط لفيروس كورونا الجديد (كوفيد19) كإجراء إحترازي استباقي داخل الأحياء المكتظة والمجمعات السكنية المخصصة للعمالة، في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، بالإضافة إلى الرياض والدمام وجدة والهفوف، جسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية.



وتقوم الوزارة بأعمال المسح النشط المكثف ضمن عدد من الإجراءات للتصدي للجائحة العالمية، للوصول إلى الأشخاص في منازلهم، واكتشاف حالات الإصابة في وقت مبكر حتى لو لم تظهر عليهم أعراض، الأمر الذي يُسهم عزلهم

وتطبيق الإجراءات الاحترازية والحد من انتقال الفيروس للاخرين وعدم وصول المصابين لمراحل متقدمة من الاصابة وتحديات صحية كبيرة قد يتعرضون لها تستدعي تنويمهم في المنشآت الصحية وتقديم الرعاية الطبية لهم.

ويأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، للحفاظ على صحة المواطن والمقيم، وهذا ما تمكنت الفرق الميدانية للمسح النشط من التوصل إليه في المدن المذكورة بإكتشاف

العديد من حالات الإصابة بالفايروس، منها ماظهرت عليها العلامات بشكل بسيط لا يستلزم الذهاب إلى المستشفيات، ومنها من تحمل الفايروس ولم تظهر عليها علامات المرض بشكل واضح.

وتهدف عمليات المسح النشط داخل الأحياء والمجمعات السكنية المخصصة للعمالة، لتقديم التوعية من الوباء، وتعزيز الإصحاح البيئي بتحسين مستوى الصحة العامة، إضافة إلى تطبيق الإجراءات الإحترازية المشددة في التعامل مع حالات الاشتباه بالإصابة؛ لمحاصرة دائرة إنتقال العدوى في مراحلها المبكرة، وتعزيز الجانب التوعوي ورفع مستوى الجاهزية الوقائية في هذه المدن وأحياءها؛ للحد من انتشار الوباء ومحاصرة مصادره؛ بدعم وتضافر الجهود المشتركة بين كافة الجهات المختصة.