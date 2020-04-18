وفاة مدير مكتب رئيس نيجيريا بكورونا

أعلنت الرئاسة النيجيرية، اليوم السبت،وفاة مدير مكتب الرئيس النيجيري محمد بخاري وأبرز مستشاريه بفيروس كورونا المستجد.
وأعلنت الرئاسة في بيان نشر أمس الجمعة، أن الرئاسة "تأسف لإعلان وفاة" أبا كياري، الذراعاليمنى للرئيس بخاري.
وأضافت: "كانت نتيجة فحصه للكشف عن كوفيد-19 إيجابية، وقد تلقى العلاج، لكنه توفي الجمعة 17 أبريل 2020".
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