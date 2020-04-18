بريطانيا تسجل 888 وفاة جديدة بكورونا

ذكرت قناة "سكاي نيوز" أن المستشفيات في بريطانيا أعلنت اليوم السبت تسجيل 888 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 15 ألفا و464. العدد الإجمالي إلى 15 ألفا و464. وكانت بريطانيا أعلنت أمس تشكيل فريق عمل حكومي لتسريع اكتشاف وإنتاج لقاح لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". كورونا المستجد "كوفيد-19". وقد حذر طبيب بارز من أن بريطانيا قد تسجل أعلى معدل للوفيات الناجمة عن تفشي فيروس كورونا الجديد في أوروبا، وطالب بأن تكون مستعدة بشكل أفضل لموجات أخرى من الوباء.

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