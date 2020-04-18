بريطانيا تعلق مؤقتًا برنامج الإفراج المبكر المرتبط بكورونا

علقت السلطات البريطانية برنامج الإفراج المبكر عن السجناء، الذي تنفذه في إطار إجراءات الحكومة لمكافحة فيروس كورونا المستجد في السجون، وذلك بعد أن تم إطلاق سراح 6 سجناء عن طريق الخطأ.
كوفيد-19 في السجون، إلا أنه قد أطلق سراحهم مبكرا جدا بسبب "خطأ إداري"، ولكنهم عادوا إلى السجن عندما طُلب منهم ذلك، لقد عززنا العمليات الإدارية المتعلقة بالبرنامج للتأكد من عدم تكرار ذلك".
ونقلت صحيفة "إندبندنت" البريطانية عن متحدث باسم دائرة السجون قوله إن السجناء الستة منخفضي الخطورة وكانوا مرشحين للاستفادة من المبادرة التي تهدف إلى الحد من انتشار
وقال متحدث باسم وزارة العدل البريطانية للصحيفة، إن برنامج الإفراج المبكر قد توقف مؤقتالبضعة أيام بعد وقوع هذا الخطأ لكنها ستبدأ من جديد الأسبوع المقبل.
وبحسب مسؤولين فإن برنامج الإفراج المبكر، الذي تم الإعلان عنه في بداية هذا الشهر، سيسمح بالإفراج عن ما يصل إلى 4 آلاف سجين في محاولة لمنع انتشار فيروس كورونا في السجون.
وقالت وزارة العدل البريطانية إن السجناء الذين يتم اختيارهم منخفضي الخطورة، ويطلق سراحهم مؤقتًا بترخيص على مراحل، بعد أن تركب لهم أساور إلكترونية، كما سيمكن استدعاؤهم في أول بادرة مثيرة للقلق.
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