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باكستان تمد وقف الرحلات الجوية حتى 30 أبريل

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مددت السلطات الباكستانية اليوم السبت، وقف الرحلات الجوية حتى 30 أبريل، لمنع مزيد من الانتشار لفيروس المستجد في البلاد.


وقال عبد الستار خوخار، المتحدث باسم إدارة الطيران "تم تمديد وقف رحلات الطيران

الدولية والمحلية حتى 30 أبريل".

وهناك أكثر من سبعة آلاف مريض مصاب بفيروس كورونا في باكستان، وبلغت حالات الوفاة.143 والأرقام أقل من التوقعات، طبقا للحكومة.

وعقد رئيس الوزراء، عمران خان اجتماعا لتقييم الوضع بعد تخفيف قيود الإغلاق الكامل لبعض الصناعات التي تواجه مخاطر محدودة.

وقال خان خلال مؤتمر صحفي "الحرب ضد فيروس كورونا لم تنته بعد، تشير توقعاتنا إلى أننا ربما يكون لدينا حوالي 20 ألف حالة بحلول الشهر المقبل".
 

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