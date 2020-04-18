وزير التنمية الألماني: مخاطر كورونا قد تسقط دولاً إفريقية

حذر وزير التنمية الألماني جيرد مولر، من تداعيات جائحة كورونا الراهنة ولاسيما بالنسبة لبعض الدول الإفريقية.
سقوط الدولة بالنسبة لبعض الدول الإفريقية.
وفي تصريحات لإذاعة "دويتشلاند فونك"، قال الوزير المنتمي إلى الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، اليوم السبت: "هذه الجائحة ليست الأخيرة"، مشيرا إلى أن الجائحة الراهنة تنطوي على مخاطر تصل إلى حد
وطالب مولر بسرعة التعرف على الأخطار الصحية الجديدة وتنسيق شراء الأدوية وحملات التطعيم على مستوى العالم، مضيفا أن منظمة الصحة العالمية تمتلك مؤهلات جيدة لهذا.
وأعرب مولر عن أمله فيأن تدرك واشنطن أيضا هذا، بعد أن أصاب هذا الفيروس السكان على نحو كبير، ولاسيما في الولايات المتحدة، وقال إن "هياكل المنظمة قادرة على أداء وظيفتها على مستوى العالم".
كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن تعليق تمويل بلاده لمنظمة الصحة متهما المنظمة بالتبعية للصين، واقترح مولر ردا على ذلك تعزيز التمويل الحكومي للمنظمة ودعم قدرتها على الاستغناء عن التبرعات.
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