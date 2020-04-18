الهند تضع قيودًا على الاستثمار في شركاتها من الدول المجاورة

وضعت الهند قيودا على الاستثمار في شركاتها من الدول المجاورة، سعيًا لتقليص مخاطر عمليات الاستحواذ الانتهازية حيث يؤدي تفشي كورونا إلى خفض تقييم الشركات،حسب وكالة بلومبرج للأنباء.
الأجنبي الموجودة لتقليص عمليات الاستحواذالشراء الانتهازية للشركات الهندية بسبب وباء كوفيد19- الحالي".
قالت وزارة التجارة، في مذكرة أمس الجمعة، إن "الحكومة استعرضت سياسة الاستثمار المباشر
وذكرت بلومبرج أن أي مستثمر أجنبي من أي دولة تشترك بحدود مع الهند، سيكون قادرًا، الآن، على الاستثمار فقط بموافقة الحكومة.
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