السعودية: تسجيل 1132 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 8274 والوفيات 92

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية محمد العبد العالي اليوم السبت، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 8274 حالة، بعد اكتشاف 1132 حالة جديدة خلال الـ24ساعة الماضية.
5 حالات وفاة جديدة لسعودي عمره 34 عاما وأربعة وافدين تراوحت أعمارهم بين 45 و80 عاما ليرتفع عدد الوفيات إلى 92 حالة.
وقال محمد العبد العالي خلال مؤتمر صحفي يومي حول تطورات كورونا، وفقا لقناة "العربية" الفضائية إنه تم تسجيل
وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية أن حالات التعافي من الفيروس ارتفعت إلى 1329 حالة.
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