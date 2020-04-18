الكويت تسجل 93 إصابة جديدة بـ«كورونا»

أعلنت دولة الكويت اليوم تسجيل 93 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الحالات المسجلة إلى 1751 حالة، مع تسجيل حالة وفاة جديدة لمقيم من بنجلاديش، ليصل عدد الوفيات إلى ست حالات.

وأوضح الدكتور عبدالله السند، الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، في بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، أن مجموع الحالات التي تعافت بلغ 280 حالة، فيما وصل مجموع الحالات المصابة بمرض فيروس كورونا والتي لا تزال تتلقى الرعاية الطبية إلى 1465 حالة.

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