أكثر من 20 ألف وفاة بـ «كورونا» في إسبانيا

قالت وزارة الصحة الإسبانية إن عدد وفيات فيروس كورونا في البلاد، ارتفع بواقع 565 حالة، اليوم السبت، بعد أن سجل زيادة قدرها 585 أمس الجمعة، وهو ما يصل بإجمالي عدد حالات الوفاة في أحد أكثر بلدان العالم تضرراً من الوباء إلى 20043.

وأضافت أن العدد الإجمالي لإصابات كورونا، ارتفع إلى 191726 اليوم من 188068 أمس.

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