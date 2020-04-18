مسؤول: ارتفاع عدد وفيات كورونا في إيران إلى 5031 شخصاً

قال متحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية للتلفزيون الرسمي إن حصيلة وفيات فيروس كورونا في إيران زادت 73 وفاة في الأربع والعشرين ساعة الماضية لتصل إلى 5031 شخصا اليوم السبت.
وأضاف المتحدث أن هذه الزيادة اليومية هي أحد أقل المعدلات في الأيام القليلة الماضية.
وصرح بأن العدد الإجمالي للمصابين بمرض كوفيد-19 الناتج عن كورونا ارتفع إلى 80868 حالة.
وإيران هي البلد الأكثر تضررا من الفيروس في منطقة الشرق الأوسط.
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