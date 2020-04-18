20 ألف مصاب و1028 قتيل بكورونا في إفريقيا.. والجزائر ومصر الأكثر تضررا

بلغ عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بالقارة الإفريقية، 20 ألف و602 حالة، وذلك منذ ظهوره في دجنبر الماضي، من بينها ما لا يقل عن 1.028 حالة وفاة، و 4.993 حالة تماثلت للشفاء.وسجلت مصر أكبر عدد من المصابين بالفيرس حتى الآن، فيما تصدرت الجزائر دول القارة من حيث إجمالي عدد الوفيات.

وفي المغرب، تم تسجيل حتى الآن 2670 حالة إصابة بفيروس (كوفيد-19)، من بينها 298 حالة تماثلت للشفاء، و 137 حالة وفاة، بينما بلغ عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي 10.441 حالة.

وارتفع عدد الأشخاص الذين تأكدت إصابتهم بالفيروس في مصر إلى 2.844 شخصا، ما يجعله البلد الذي سجل أكبر عدد من الإصابات بـ ( كوفيد-19) في إفريقيا، فيما تم تسجيل 205 حالات وفاة، و 646 حالة تماثلت للشفاء.

وإلى جانب مصر، تتمثل الدول الأكثر تأثرا بالجائحة في جنوب إفريقيا بتسجيلها 2.783 حالة إصابة مؤكدة، منها 50 حالة وفاة، و903 حالات تماثلت للشفاء، تليها الجزائر بـ 2.418 حالة إصابة مؤكدة، منها 364 حالة وفاة، و 846 حالة تماثلت للشفاء، ثم الكاميرون حيث ارتفع عدد الحالات المؤكدة إلى1.017 حالة، من بينها 22 حالة وفاة، و177 حالة تماثلت للشفاء، وتونس التي أحصت 864 حالة إصابة، من بينها 37 وفاة و 43 حالة شفاء.

Advertisements

كما تأثرت دول إفريقية أخرى بوباء فيروس كورونا، مثل كوت ديفوار (688 حالة إصابة و6 وفيات)، وغانا (641 حالة إصابة و8 وفيات)، والنيجر (627 حالة إصابة)، وبوركينا فاسو (557 حالة)، ونيجيريا (493 حالة)، وغينيا (477 حالة)، وجيبوتي (732 حالة)، والسنغال (342 حالة)، وجمهورية الكونغو الديمقراطية (307 حالات).

وبالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل 246 حالة إصابة مؤكدة في كينيا، و143 حالة في رواندا، و171 حالة في مالي، فيما سجل في إثيوبيا 96 حالة إصابة بالفيروس، منها 3 حالات وفاة و15 حالة تماثلت للشفاء.

وفي الصومال، تم تسجيل 116 حالة إصابة، منها 6 حالات وفاة و2 تماثلتا للشفاء، بينما أحصت الغابون 108 حالات إصابة، منها حالة وفاة، إضافة إلى 7 أشخاص تماثلوا للشفاء.