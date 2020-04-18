888 وفاة إضافية بكورونا في بريطانيا والحصيلة تبلغ 15464

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أحصت المملكة المتحدة، اليوم السبت، 888 حالة وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد في المستشفيات، ما يرفع الحصيلة الإجمالية للوفيات في البلاد إلى 15 ألفا و464.
ويتجاوز هذا العدد حصيلة الجمعة التي بلغت 847 حالة وفاة. وحتى الساعة 12:00 ظهر اليوم، شمل فحص فيروس كورونا 357 ألفا و23 شخصا، وتبين أن 114 ألفا و217 منهم يحملون الفيروس.
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