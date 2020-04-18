شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. توزيع حقائب ايوائية لنازحي الجوف وامانة العاصمة في مأرب والان مع التفاصيل

السبت 18 أبريل 2020 وزعت مؤسسة استجابة للاعمال الانسانية والإغاثية ،اليوم، بمحافظة مأرب ، الف و 570 حقيبة ايوائية لنازحي امانة العاصمة والجوف ومديرية نهم، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.

وتتضمن تلك الحقائب المقدمة من الجمعية الكويتية للإغاثة ضمن مشروع (الكويت الى جانبكم) على أثاث منزلي عبارة عن فرش وبطانيات وبسط وأدوات منزلية وأواني الطبخ والماء واسطوانة غاز.

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