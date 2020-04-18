شكرا لقرائتكم خبر عن 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أفغانستان والان نبدء بالتفاصيل
وذكرت في بيان اليوم أن السلطات اختبرت 308 أشخاص على مستوى البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ لتكتشف إصابة 27 حالة جديدة من ضمنها 12 حالةً في العاصمة كابل، مشيرةً إلى تعافي 13 مريضًا من ضمنهم سبعة في العاصمة.
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